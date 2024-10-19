مشاهير العرب - هند صبري تكشف عن كواليس «البحث عن علا 2 رفقة هاني عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - شاركت الفنانة هند صبري، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس مسلسل «البحث عن علا 2، وذلك بعد عرضه عبر منصة نتفلكس الرقمية.

وظهرت هند صبري، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» رفقة الفنان هاني عادل، معلقة: «فاهم يا هشام؟، مستعنية بمقولة الفنانة غادة إبراهيم «كاريزماتك».

أحداث مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني

يدور الموسم الثانى من «البحث عن علا 2 حول رحلة علا في محاولتها لتفهم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام، ففي ظل تأرجح عملها الذى على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم"، لمنح الحب فرصة أخرى

أبطال مسلسل «البحث عن علا 2

ويشارك في بطولة مسلسل «البحث عن علا 2 كل من: هند صبري، وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وطارق الإبياري، وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد، تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.