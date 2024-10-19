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عقب إحراق المقر بسبب تقرير «إرهابيين»، وقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر - أخبار كلمتك

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عقب إحراق المقر بسبب تقرير «إرهابيين»، وقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر - أخبار كلمتك

عقب إحراق المقر بسبب تقرير «إرهابيين»، وقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:41 مساءً - على مدار الساعات الماضية اشتعلت أزمة كبيرة بالوسط الإعلامي عقب بث فضائية  MBC تقريرا يرصد ضحايا الاحتلال الإسرائيلى ويصفهم بالإرهابيين وعلى رأسهم إسماعيل هنية قائد حركة حماس وأبو مهدي المهندس وعدد كبير من قادات المقاومة الفلسطينية.

ما أثار حفيظة عدد كبير من المتابعين الذين يروا فى تلك الأسماء وغيرها عناصر قوية ظلت تواجه الكيان الصهيوني حتى لفظت انفاسها الاخيرة، واستاء الكثيرون من وصف هؤلاء الرموز بـ"الإرهابيين".

وتم اقتحام مقر mbc في بغداد بسبب الفيلم الوثائقي المسيء إلى شهداء قادة المقاومة الفلسطينية وتم اتلاف المقر وإحراقه بالكامل. 

وبحسب وكالات عراقية  أطلقت هيئة الإعلام والاتصالات بيانا خلال الدقائق الماضية  يُفيد بتوقف عمل قناة MBC في العراق لإشعار آخر.

وجاء فى بيان لمجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات أنه تم إلغاء رخصة قناة MBC الفضائية ويوجه الجهاز التنفيذي بالهيئة بإيقافها عن العمل في العراق.

 

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حقيقة منع المشاركة فى رمضان بقناة mbc عراق


وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة عن قرار نقابة الفنانيين العراقيين منع التعاون مع قناة "إم بي سي" العراق.
كما تردد إلغاء فنانين وإعلاميين عراقيين  التعاقد مع قناة "ام بي سي" العراق في الموسم الرمضاني بعد إساءتها لرموز من العراق وفلسطين.. إلا أنه تبين أنه لا صحة لقرار نقابة الفنانين العراقيين بمنع الفنانين من العمل في mbc Iraq  والتصوير الأعمال مستمرة.
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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