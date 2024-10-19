مشاهير العرب - تعاون جديد يجمع بين الكينج ومحمد رمضان «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:26 مساءً - شوق الفنان محمد رمضان، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتعاون جديد يجمعه بالكينج محمد منير، اليوم السبت، والذي من المتوقع انطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وظهر محمد رمضان، بجانب محمد منير عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليه قائلا: «ترقبوا، ثقة في الله نجاح».

نبيل شعيل يرفض التعاون مع محمد رمضان

وفي وقت سابق، كشف نبيل شعيل، عن رفضه التعاون مع النجم محمد رمضان، في عمل فني أو غنائي، مشيرًا إلى أنه يعتبر ضمن المؤديين وليس بمطرب أو مغني.

وقال نبيل شعيل خلال لقائه مع ET بالعربي: إنه يرفض التعاون مع محمد رمضان، لأنه ليس مغني ومن الصعب أن يكون بينهما ديو غنائي، مشيرا إلى أنه يمتلك الكريزما والحضور ولون غنائي معين، مردفا: «محمد رمضان عنده لون غنائي لكنه مش مطرب هو بيرتب كلمات معينة مع كاتب معين فبتطلع الأغنية بالشكل ده».

وأضاف: «هو مجموعة من الحركات مع كريزما ومحبة الناس، وممكن أي واحد عنده قدرة على تركيب الكلام يبقى زي محمد رمضان.. وإحنا ملناش في الحاجات دي لأننا كبرنا».

آخر أعمال محمد رمضان

وكان محمد رمضان، أحيا حفلا غنائيا ضخما، يوم الجمعة الماضية، في مراسي بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة صور من الحفل، وعلق: «افتتاح احتفالات العيد الوطني السعودي برعاية إعمار الإماراتية على أراضي مصرية، كانت ليلة من أجمل الليالي».