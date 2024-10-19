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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - يستقبل الفنان مصطفى هريدي، عزاء والده، غدا الأحد 20 أكتوبر، في مسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد رحيله عن عالمنا الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

وفي هذا السياق، كشف مصطفى هريدي عن موعد ومكان عزاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «عزاء المغفور له بإذن الله، والدي الحاج عبد اللطيف هريدي، بمسجد المشير طنطاوي يوم الأحد 20 أكتوبر بعد صلاه المغرب بقاعة الإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

مصطفى هريدي

تشييع جثمان والد مصطفى هريدي

وشيع اليوم الفنان مصطفى هريدي جثمان والده من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة عقب صلاة الظهر، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

آخر أعمال مصطفى هريدي

وكان مسلسل «طير بينا يا قلبي»، هو آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.

الفنان مصطفى هريدي

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

شارك في بطولة مسلسل طير بينا يا قلبي مجموعة من النجوم أبرزهم ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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