مشاهير العرب - «أهم وأصعب التجارب».. رسالة شيرين عبد الوهاب بعد طرح ألبوم «البوتجاز» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالانتهاء من طرح جميع أغاني ألبومها الذي يحمل اسم «بتمنى أنساك» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي حقق نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، بعدما حاولت روتانا حذفه عبر يوتيوب.

ووجهت شيرين عبد الوهاب، رسالة لجمهورها عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الألبوم ده من أهم وأصعب التجارب في حياتي، أحلى حاجة فيه الناس اللي شاركت معايا رحلة نزول أغاني الألبوم، وشاركت في الدعاية والترويج ليها بكل الحب والدعم».

وأضافت شيرين عبد الوهاب: «متشرفة جدا بالناس اللي شاركت معايا في صنع الأغاني واللي أبدعوا في تقديم ما يعجب الجمهور سواء فنانين، شعراء، ملحنين، موزعين، وبعتبرهم شركاء النجاح في ألبوم فرق في مسيرتي الفنية، مشيرة إلى دعم جمهورها، مردفة: بشكر الجمهور العظيم على الدعم والمحبة شكرا يا أحلى من ليا، كنتم شركاء وداعمين ومحبين ربنا ما يحرمني منكم، مبسوطة بالألبوم أوي، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم».

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب طرحها لأغنية ابتسمت، ضمن ألبومها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «البوتجاز»، وذلك بعد محاولات شركة الصوتيات روتانا لحذف أعمالها الغنائية.

وتضمنت كلمات أغنية ابتسمت لـ شيرين عبد الوهاب: «ابتسمت، جالي وعليه اترسمت، قولتله أنت قويت زمان».