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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 01:09 مساءً - يستعد الفنان أحمد فهمي، لعرض أحدث أعماله الدرامية، مسلسل «نقطة سودة»، بعد غيابه عن الدراما التليفزيونية لفترة طويلة.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

استقرت الجهة المنتجة لأحدث الأعمال الدرامية للمطرب أحمد فهمي مسلسل «نقطة سوداء»، على بداية عرض أولى الحلقات، يوم 5 نوفمبر المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل نقطة سودة

القنوات الناقلة لـ مسلسل نقطة سودة

أعلنت منصة شاهد عبر حسابها على «إنستجرام»، عن عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعى، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل، المقرر عرضه مجانا عبر المنصة، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.

مسلسل نقطة سودة

أبطال مسلسل نقطة سودة

مسلسل«نقطة سودة» من بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وفاء عامر، سوسن بدر، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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