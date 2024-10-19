مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 01:09 مساءً - يستعد الفنان أحمد فهمي، لعرض أحدث أعماله الدرامية، مسلسل «نقطة سودة»، بعد غيابه عن الدراما التليفزيونية لفترة طويلة.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

استقرت الجهة المنتجة لأحدث الأعمال الدرامية للمطرب أحمد فهمي مسلسل «نقطة سوداء»، على بداية عرض أولى الحلقات، يوم 5 نوفمبر المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

القنوات الناقلة لـ مسلسل نقطة سودة

أعلنت منصة شاهد عبر حسابها على «إنستجرام»، عن عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعى، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل، المقرر عرضه مجانا عبر المنصة، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.

أبطال مسلسل نقطة سودة

مسلسل«نقطة سودة» من بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وفاء عامر، سوسن بدر، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.