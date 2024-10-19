مشاهير العرب - ذكرى ميلاد فريد الأطرش.. قصة عشقه للنادي الأهلي وسر خلافه مع العندليب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - فريد الأطرش.. تحل علينا اليوم، ذكرى ميلاد الفنان فريد الأطرش، لذا نستعرض خلال السطور التالية صفحات من تاريخ حياته.

نشأة الفنان فريد الأطرش

ولد الفنان فريد الأطرش بعام 1917 في بلدة القريا في جبل الدروز، وقد عانى حرمان رؤية والده ومن اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته، من سوريا إلى القاهرة مع والدته هربًا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله، وعائلته انتقاما لوطنية والدهم فهد الأطرش وعائلة الأطرش في الجبل الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين في جبل الدروز بسوريا، وعاش فريد في القاهرة في حجرتين صغيرتين مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقه فؤاد و أسمهان، والتحق فريد بإحدى المدارس الفرنسية «الخرنفش»، حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسا بدلاً من الأطرش وهذا ما كان يضايقه كثيرا، وذات يوم زار المدرسة هنري هوواين فأعجب بغناء فريد وراح يشيد بعائلة الأطرش أمام أحد الأساتذة فطرد فريد من المدرسة، إذ التحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك.

أفلام فريد الأطرش

واشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا في السينما المصرية كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975، وكانت أشهر الأفلام على الإطلاق والذي جنى أرباحا طائلة هو فيلم حبيب العمر، لأنه مثّل قصة حب حقيقية. أما فيلم عهد الهوى المقتبس عن ألكسندر دوماس الصغير عن روايته غادة الكاميليا، وهذه الرواية لها قصة، ففي العشرينات من القرن الماضي، قام يوسف بيك وهبي بعرض مسرحية حول مادة الرواية، وشاركته البطولة الفنانة روز اليوسف واسمها مرجريت أما اسمه كان أرمان، وكان هذا العرض قد أثار ضجة كبيرة وأرباح طائلة وهو من أوائل العروض المسرحية الكبيرة ليوسف وهبي. وبعد سنوات طويلة، قام يوسف وهبي بإقناع فريد بدور أرمان ومريم فخر الدين بدور مرجريت أما يوسف وهبي نفسه فاكتفى بدور الأب. وكان فريد الأطرش يختار القصص بعناية، وبالذات القصص التي تتقاطع ولو قليلا مع قصة حياته.

أشهر الشعراء الذين غنى لهم فريد الأطرش

وهناك عدد من الشعراء الذين غنى لهم فريد الأطرش، أبرزهم: «أحمد بدرخان، أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، أحمد منصور، الأخطل الصغير (بشارة الخوري)، إسماعيل الحبروك، أمين صدقي، أنور عبد الله، أيمن الهيري، بديع خيري، بيرم التونسي»ز

خلاف العندليب وفريد الأطرش

وأما عن قصة الخلاف بين العندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، والذي كسرته مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك، فحكى الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى في إحدى حلقات برنامجه «لدي أقوال أخرى» على «نجوم إف.إم»، أن فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ كانت العلاقة بينهما يشوبها الجمود، وكان فريد الأطرش زملكاويًا بينما عبد الحليم أهلاويًا.

وفي فرح إحدى بنات الرئيس جمال عبد الناصر وهو كان يفضّل فريد على «حليم»، عاتب الرئيس عبد الحليم وقال له «أنت مزعل فريد منك ليه؟.

وفي إحدى المباريات التي فاز بها الأهلي على الزمالك وقتها رأى فيها العندليب فرصة لإعادة العلاقات، فبعث تلغرافًا إلى فريد الأطرش كتب له فيه: «عملناها فيكم»، ليرد عليه فريد: «مرة من نفسكم»، وينكسر جمود هذا الخلاف بين المطربين.

وفاة فريد الأطرش

وتوفي فريد الأطرش في 26 ديسمبر 1974، عن عمر ناهز 64 سنة في بيروت، تاركا ورائه إرث فني يشهد له.