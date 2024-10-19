مشاهير العرب - عمرها الحقيقي وزواجها الثالث.. رباب كنعان تكشف أسرار جديدة من حياتها الشخصية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - كشفت الفنانة السورية رباب كنعان عن زواجها الثالث في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب، دون أن تفصح عن هوية زوجها، بالإضافة عن حديثها عن حياتها الشخصية وعدد زيجاتها.

رباب كنعان تكشف أسرار جديدة من حياتها الشخصية

أوضحت رباب كنعان خلال استضافتها في برنامج «غنسان» على قناة «يلا ترند» عبر يوتيوب أنها مرتبطة حاليًا، معبرة عن أملها في أن «يكون خيرًا» لهذا الزواج، مشيرة إلى أنها لم تعلن عن ارتباطها في السابق لأنه «يخصها».

رباب كنعان تكشف عن نشأتها

أعلنت رباب عن عمرها الحقيقي، لافتة إلى أنها من مواليد 1971، أي تبلغ من العمر 52 عامًا. وأشارت إلى أنها لا تعتقد أن عمرها سيزعج بنات جيلها، خاصةً في ظل انتشار عمليات التجميل التي تجعل العمر مسألة غير مهمة.

كما ذكرت رباب أنها نشأت في أسرة بسيطة، حيث كان منزلها بمثابة صالون أدبي، مما أثرى تفكيرها ودفعها نحو الفن.

وقالت إنها كانت ترافق والدها إلى اليونان، حيث كانت تشاهد تصوير الأعمال التاريخية، مما أشعل بداخلها الرغبة في أن تصبح ممثلة عندما دخلت استوديو التصوير لأول مرة.

ثم واصلت حديثها عن فترة انقطاعها عن التمثيل مشيرة إلى قرار اعتزالها حيث ابتعدت لمدة تتراوح بين 20 و25 عامًا عنه، لافتة إلى أن قرار الاعتزال منحها شعورًا بالمسؤولية كما أنها لم تفقد محبة الجمهور.

وأوضحت أن الفترة التي قضتها بعيدًا عن الفن كانت مخصصة لعائلتها، ولم تشعر بالندم على ذلك، بل اعتبرت تلك الفترة ذات أهمية كبيرة في حياتها.

كما أشارت إلى تلقيها اقتراحات للعودة إلى أدوار في مسلسلات شهيرة مثل «صبايا» و«باب الحارة»، فاعتبرت عودتها إلى «باب الحارة» نقطة تحول مهمة في مسيرتها.