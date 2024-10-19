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تغيير اسم مسلسل ظافر العابدين لـ"نلتقى بعد الفاصل" - أخبار كلمتك

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تغيير اسم مسلسل ظافر العابدين لـ"نلتقى بعد الفاصل" - أخبار كلمتك

تغيير اسم مسلسل ظافر العابدين لـ"نلتقى بعد الفاصل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - قرر القائمون على مسلسل "سكة السلامة" الذى يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، لتغير اسمه ليصبح "نلتقى بعد الفاصيل"، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإنتاج شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي.

تفاصيل مسلسل نلتقى بعد الفاصل

يتكون مسلسل "نلتقي بعد الفاصل" من 30 حلقة، تتعدد فيها الخطوط الدرامية المتوازية التي تستكشف الصراعات المهنية والعائلية بين الشخصيات مع مزيج من التوتر العاطفي والكوميديا الخفيفة المستندة إلى المفارقات وسوء الفهم، حيث تعتمد كل حلقة على تطور العلاقات الشخصية والاحتكاكات المتزايدة في بيئة العمل والمنزل.

 

 

وعلى صعيد آخر، بدأ الفنان ظافر العابدين، تصوير فيلمه الجديد "صوفيا"،  في تونس، ليكون ثالث أفلامه الروائية الطويلة من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ومن المفترض طرحه في دور العرض في 2025.

 


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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