تغيير اسم مسلسل ظافر العابدين لـ"نلتقى بعد الفاصل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - قرر القائمون على مسلسل "سكة السلامة" الذى يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، لتغير اسمه ليصبح "نلتقى بعد الفاصيل"، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإنتاج شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي.

تفاصيل مسلسل نلتقى بعد الفاصل

يتكون مسلسل "نلتقي بعد الفاصل" من 30 حلقة، تتعدد فيها الخطوط الدرامية المتوازية التي تستكشف الصراعات المهنية والعائلية بين الشخصيات مع مزيج من التوتر العاطفي والكوميديا الخفيفة المستندة إلى المفارقات وسوء الفهم، حيث تعتمد كل حلقة على تطور العلاقات الشخصية والاحتكاكات المتزايدة في بيئة العمل والمنزل.

وعلى صعيد آخر، بدأ الفنان ظافر العابدين، تصوير فيلمه الجديد "صوفيا"، في تونس، ليكون ثالث أفلامه الروائية الطويلة من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ومن المفترض طرحه في دور العرض في 2025.



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