مشاهير العرب - فستان بوسي يثير الجدل.. سعر إطلالتها تخطى الـ 127 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - بوسي .. أثارت بوسي حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب آخر ظهور لها عبر صفحتها على «إنستجرام».

أحدث ظهور لـ بوسي

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأبيض منقوش عليه ورد باللون الأحمر، وبتصميم مكشوف من الظهر.

وناسقت بوسي معه حقيبة من الجلد اللامع باللون الأحمر نفس لون الورد على الفستان، وحذاء من الجلد بعكب عالي باللون النبيتي القاتم.

سعر فستان بوسي

وكان فستان بوسي من العلامة التجارية «Zara»، وقد وصل سعرة 3700 جنيه مصري، وكانت الحقيبة من علامة «Dior» ووصل سعره إلى 2537 دولار، أي ما يعادل 124 ألف جنيه، أي أن مجموع إطلالتها 127.700 ألف جنيه.

وتركت بوسي خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة.

وتحملت بوسي ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، وتزينت بوسي ببعض المجوهرات اللافتة، من أساور وخواتم، وساعة يد باللون الذهبي.

آخر أعمال بوسي

في سياق آخر، شاركت في أغنية «أنا بابا» مع مسلم لفيلم «X مراتي»، من ألحان إيهاب عبد الواحد، وكلمات مصظفى حدوتة.

بالإضافة إلى ذلك، غنت بوسي تتر مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» في رمضان 2024، الذي يضم مجموعة من الممثلين مثل سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر.