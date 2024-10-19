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الثقافة تطلق فعاليات الموسم الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

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الثقافة تطلق فعاليات الموسم الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

الثقافة تطلق فعاليات الموسم الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - افتتح السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، والدكتورة رانيا يحيى، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، فعاليات الموسم الثقافي والفني الجديد للأكاديمية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، تحت شعار "هيا بنا إلى مصر"، بحضور عدد من سفراء الدول العربية، ومندوبيها.

 

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حيث أكد السفير المصري، بسام راضي، أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما. تُعد مؤسسة مُهمة لتقديم الثقافة والفنون المختلفة كقوة ناعمة، وتعكس روح وأهمية الحضارة المصرية القديمة، والحضارة الرومانية، وتؤصل لنقاط التقاء للتقدم والتحضر بين البلدين الكبيرين بتاريخهما العريق، مشيرًا إلى أن روما هي عاصمة الفن والجمال والإبداع، معربًا عن تطلعاته بأن يكون الموسم الثقافي الجديد بنفس قوة فعاليات الافتتاح، لاستمرار مد جسور التعاون العميق للفنون المصرية، ونظيرتها الإيطالية، لتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

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وخلال الحفل، وجهت الدكتورة رانيا يحيى، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، الشكر، لوزير الثقافة، على رعايته الكريمة لحفل الافتتاح، كما توجهت بالشكر للسفير بسام راضي، على تشريفه لحفل الافتتاح،  وكذلك لجميع الطاقم الدبلوماسي بالسفارة المصرية، على تعاونهم البناء مع الأكاديمية.

 

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وأشارت يحيى، إلى أن الأكاديمية كانت وما زالت على مدار عقود، ومنذ تأسيسها، حلقة وصل ثقافية وفنية لأرقى وأقدم الحضارات، باعتبارها منارة الثقافة والحضارة المصرية على الأراضي الإيطالية، حيث تؤدي دورًا رياديًا وتاريخيًا في توطيد جسور التبادل الثقافي والدبلوماسي بين مصر وإيطاليا،  من خلال نشر الوعي بالهوية الحضارية وتأهيل الكوادر الفنية بين البلدين، من أجل الفن والثقافة كرسالة سلام للإنسانية، وأكدت يحيى سعيها الدؤوب صوب الحفاظ على هذه العلاقة التاريخية بين البلدين بعد توليها شؤون الأكاديمية".

 

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تضمنت فعاليات الافتتاح،  تقديم الثقافة المصرية بفنونها المتعددة والمتنوعة في موروثها الثقافي الزاخر، وقد استهل الحفل بقصيدة عن مصر، وقصائد مترجمة إلى الإيطالية، للشاعر عصام خليفة، ثم فقرة فنية للتنورة، بمشاركة راقص التنورة أيمن علي، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور المبير الذي حضر الافتتاح.

 

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كما تضمن الحفل مشاركة فرقة  ALEA للفولكلور برقصات تُعبر عن التراث والرقصات الفلكلورية المصرية، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية، من مقتنيات وكنوز الأكاديمية المصرية للفنون بروما، لكبار الفنانين التشكيليين، والنحاتين، الذين أثروا الفن المصري بإبداعاتهم. 

 

وكرم السفير بسام راضي، والدكتورة رانيا يحيى، الفنانين المشاركين في الافتتاح،  كما حرصت مدير الأكاديمية، على تقديم التكريم لأسرة الأكاديمية.

 

وفي الختام، حرصت الأكاديمية على تقديم المأكولات والمشروبات المصرية، كجزء من هويتنا الثقافية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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