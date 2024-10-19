تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - نشر الفنان مصطفى هريدي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، موعد ومكان عزاء والده.

وكتب مصطفى هريدي: “عزاء المغفور له بإذن الله والدي الحاج عبد اللطيف هريدي، بمسجد المشير طنطاوي يوم الأحد 20 أكتوبر، بعد صلاة المغرب بقاعة الإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

توفي والد مصطفى هريدي أول أمس الخميس، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، بعد صلاة الظهر، وطالب الفنان جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما نعت شقيقة الفنان مصطفى هريدي والدها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمة الله».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.