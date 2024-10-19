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تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي - أخبار كلمتك

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تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي - أخبار كلمتك

تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان مصطفى هريدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً -  نشر   الفنان مصطفى هريدي  عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، موعد ومكان عزاء والده.

وكتب مصطفى هريدي: “عزاء المغفور له بإذن الله والدي الحاج عبد اللطيف هريدي، بمسجد المشير طنطاوي يوم الأحد 20 أكتوبر، بعد صلاة المغرب بقاعة الإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

توفي والد مصطفى هريدي أول أمس الخميس، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، بعد صلاة الظهر، وطالب الفنان جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

 

كما نعت شقيقة الفنان مصطفى هريدي والدها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمة الله».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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