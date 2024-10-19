مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون.. والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون.. مع تصاعد الأحداث في الحلقات الماضية من مسلسل برغم القانون، يبحث العديد من متابعي المسلسل عن مواعيد عرض مسلسل برغم القانون والقنوات الناقلة له.

مسلسل برغم القانون

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مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل برغم القانون، بطولة الفنانة إيمان العاصي، على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، ويتم عرض مسلسل برغم القانون على قناتي «أون» و«أون دراما».

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على ON

- يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل برغم القانون في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- يتم إعادة بث الحلقة مرة آخرى على قناة أون في تمام الساعة 1.15 بعد منتصف الليل.

- يتم عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة أون في تمام الساعة 11.30 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على ON دراما

- يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل برغم القانون في تمام الساعة 10 مساءً.

- يتم إعادة بث الحلقة مرة أخرى على قناة أون دراما في تمام الساعة 5 صباحًا.

- يتم عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة أون دراما في تمام الساعة 4 عصرًا.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل برغم القانون

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الــ 26 من مسلسل برغم القانون على قناة أون «ON» مساء غد الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة السابعة والنصف، بينما يتم عرض الحلقة 26 من مسلسل برغم القانون على قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً.

قصة مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، في إطار درامي، حيث تجسد إيمان العاصي شخصية ليلى وهي تعمل محامية وتُقيم في مدينة بور سعيد، متزوجة ولديها طفلين، وبعد مرور 10 سنوات، تستيقظ ليلى في أحد الأيام يختفي زوجها، لتهذب في رحلة بحث عنه، وتكتشف خلال الحلقات أنه قد هرب، وتحاول الوصول لسبب هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

أبطال مسلسل برغم القانون

ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، بجانب إيمان العاصي، عدد كبير من النجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان.