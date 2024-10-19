مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

21 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم "عاشق" حتى الآن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:07 صباحاً - حقق فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم إيرادات قربت من 200 ألف جنيه أمس الجمعة في دور العرض المختلفة، ليرتفع إجمالي ما حققه الفيلم إلى 21,150,550 جنيهًا.

قصة وأبطال فيلم عاشق

 وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين  شاب  (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)،  تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وجاء طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. آيتن عامر تتصدر التريند والجمهور يعلق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق