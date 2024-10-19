21 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم "عاشق" حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:07 صباحاً - حقق فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم إيرادات قربت من 200 ألف جنيه أمس الجمعة في دور العرض المختلفة، ليرتفع إجمالي ما حققه الفيلم إلى 21,150,550 جنيهًا.

قصة وأبطال فيلم عاشق

وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وجاء طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

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