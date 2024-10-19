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مشاهير العرب - خالد الصاوي: «الكلبة كيم بمثابة بنتي يارب اجمعني بها في الجنة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد الصاوي: «الكلبة كيم بمثابة بنتي يارب اجمعني بها في الجنة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد الصاوي: «الكلبة كيم بمثابة بنتي يارب اجمعني بها في الجنة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - تحدث الفنان خالد الصاوي ، عن حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة كلبته «كيم»، داعيًا بأن يجمعه الله بها في الجنة «يارب اجمعني بها في الجنة».

كلبة خالد الصاوي

وقال خالد الصاوي، أثناء استضافته ببرنامج «كلام الناس» تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على قناة «Mbc مصر»، إنه يعتبر الكلبة «كيم» بمثابة ابنته، مشيرًا إلى أنه لم ينجب.

وأضاف: «دي كانت بنتي، كنت بعتبرها بنتي، أنا مخلفتش، الحمد لله على شيء، كان عندي في وقت من الأوقات 9 كلاب، كيم حبيبة قلبي، الله يرحمها كان عندها القلب، فلازم كانت العين عليها دايمًا».

وتابع خالد الصاوي: «وفي كلب اسمه ميكي، لما مات قعدت أعيط عليه 3 أيام، لو حد هيفتكر إني كده فرفور براحتك، كنت زمان بتضايق جدًا من اللي بيقول إن الكلاب أوفى من البنى آدمين».

وأكمل الصاوي: «لكن رأيي تغير لما اكتشفت إن الإنسان مش حلو أوي كده، وبتاع مصلحته، بينما الكلاب مش كده، ممكن تدخل عشانك خناقة ومستعدة تموت علشانك».

خالد الصاوي

خالد الصاوي

يُذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي، هو مسلسل «صدفة» الذي عرض في المارثوان الرمضاني السابق، وكان من بطولة ريهام حجاج وسلوى خطاب ورشدى الشامى وميار الغيطى ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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