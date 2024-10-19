شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:08 صباحاً - خرج الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليصدم الجمهور بأخذ القرارات الجديدة وهي اعتزال النشاط المجتمعي وزيادة الفجوة مع غير المقربين، في خطوة لاقت تأييدًا كبيرًا من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب شريف مدكور: "هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة".

وتابع: "مش عاوز اعرف ولا اشوف اي أخبار حفاظا على صحتي ونفسيتي".

برنامج شريف مدكور

ويقدم الإعلامي برنامج شارع شريف وهو برنامج اجتماعي شيق يتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والحوارية الممتعة في كثير من الموضوعات منها الفن والطبخ والموضة والتجميل والطب والصحة والرياضة، ويواكب العصر والموضوعات المعاصرة التي تشغل اهتمام الناس، ولقاءات مع أبرز الشخصيات والنجوم في المجتمع.

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