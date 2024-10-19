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يحيى الفخراني قاض في مسلسله الجديد الأستاذ - أخبار كلمتك

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يحيى الفخراني قاض في مسلسله الجديد الأستاذ - أخبار كلمتك

يحيى الفخراني قاض في مسلسله الجديد الأستاذ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:40 صباحاً - قرر الفنان يحيى الفخراني خوض السباق الرمضاني القادم بأحد الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخرجها ماندو العدل.

وعلمت كلمتك أن العمل الذى يقدمه الفخراني اسمه “الأستاذ” ومن إنتاج شركة العدل جروب، وتأليف أمين جمال وإخراج ماندو جروب.

ومن المقرر أن يجسد الفخراني شخصية قاضي ضمن أحداث العمل، ولكن يتعرض لأحداث تغير مجرى حياته.

 

مسلسل عتبات البهجة 

وكان آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل “عتبات البهجة” الذي شارك فيه كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب.


ودارت أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم تقديمه في 15 حلقة، حول وكيل الوزارة السابق بهجت الأنصاري الذي يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين؛ وعمر وجميلة، وفي نفس الوقت يُشغل وقته بتقديم محتوى على يوتيوب.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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