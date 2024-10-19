مشاهير العرب - منتج «عمر أفندي» يفسر لأول مرة سر نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 01:02 صباحاً - قال المنتج إيهاب منير، منتج مسلسل «عمر أفندي»، أنه لم يحقق مكاسب مادية كبيرة من نجاح المسلسل، ولكن على مستوى المكسب الأدبي حقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضح منتج مسسل «عمر أفندي»، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «إنتاج المسلسل كان صعب جدًا، والمكسب غطى تكلفة الإنتاج مع زيادة بسيطة جدًا لا تذكر، ولكن على مستوى المكسب الأدبي كبير جدًا».

وكشف إيهاب منير، سر نهاية مسلسل «عمر أفندي»، قائلاً: «كل أحداث العمل في سنة 1943، ولكن لما رجع سنة 1942 هم ما يعرفهوش مكنش لسه راحلهم، لكن تهامي موجود، وبيحب دلال وتزوجها وبيبيع لوح من سنين، فعشان كده عارفين تهامي وعمر أفندي محدش يعرفه، لأنه لما رجع سنة مبقاش معروف بالنسبة لهم».

وأضاف منتج مسلسل «عمر أفندي»، أن في أخر مشهد في المسلسل حدث خلل في السرداب، وهو ما أدى إلى عودته لسنة 1942.