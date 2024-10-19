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مشاهير العرب - إيهاب منير يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي».. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيهاب منير يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب منير يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي».. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أشاد المنتج إيهاب منير بنجاح مسلسل «عمر أفندي»، بطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة آية سماحة، والذي تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية.

وكشف منتج مسلسل «عمر أفندي» حقيقة وجود جزء ثاني، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، مؤكدًا على أنه يجب أن يحقق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول أو أكثر، وإذا كان أقل من ذلك لن يكون هناك جزء ثاني.

وأكد إيهاب منير، على أن الجزء الثاني يجب أن يحقق نجاح أكبر من الجزء الأول، وآلا يكون تكرار للأحداث السابقة، ويتضمن فكرة جديدة إذا توافرت هذه الشروط نستطيع أن نقدم جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي».

وأوضح إيهاب منير، أنه غير معترض على فكرة وجود جزء ثاني من مسلسل «عمر أفندي»، ولكن لم يتم عقد جلسات عمل لمناقشة هذا الأمر مع صناعه حتى الآن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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