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مشاهير العرب - المخرجة شيرين عادل: «كان نفسي أشتغل مع إسعاد يونس وكواليس «تيتا زوزو» ممتعة.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المخرجة شيرين عادل: «كان نفسي أشتغل مع إسعاد يونس وكواليس «تيتا زوزو» ممتعة.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرجة شيرين عادل: «كان نفسي أشتغل مع إسعاد يونس وكواليس «تيتا زوزو» ممتعة.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:29 صباحاً - تحدث المخرجة شيرين عادل عن مشاركة النجمة إسعاد يونس في مسلسل «تيتا زوزو»، معربة عن سعادتها بهذا التعاون.

وأضافت شيرين عادل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «كان نفسي أشتغل مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وقابلتها وقولتلها عندي فكرة مسلسل عايزين نعمله مع بعض، وقالتلي أنا عندي فكرة تانية مكتوب فيها حلقات وقولتلها أشوفها وعجبني الورق، وقولتها هعمله طالما أنتي حباه».

وأوضحت شيرين عادل، أنها عقدت جلست عمل مع محمد عبد العزيز مؤلف مسلسل «تيتا زوزو»، مؤكدة على أن الورق مكتوب بشكل جيد ومصداقية شديدة، ويناقش مشكلات حقيقية يعيشها الناس.

وأشادت شيرين عادل بتعاونها مع إسعاد يونس، قائلة: «التعاون مع إسعاد يونس كان ممتع، سيدة في منتهى الإحترام والإحتراف، حتى خلف الكاميرا جميلة في التعامل جدًا، بتحب الناس كلها وتتعامل معهم بمنتهى التواضع، على الرغم من إنها إسعاد يونس نجمة النجوم، ولكنها متواضعة بشكل كبير، وكواليس المسلسل ممتعة جدًا».

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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