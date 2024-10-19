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بسبب الزحام والتدافع، حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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بسبب الزحام والتدافع، حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية - أخبار كلمتك

بسبب الزحام والتدافع، حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:08 صباحاً - انطلق حفل تامر حسني ، بالإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير وتدافع من عشاقه الأمر الذي تسبب في حدوث حالات إغماء بسبب الزحام الشديد.

حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية

واضطر تامر حسني إلى إيقاف الحفل بعد حدوث حالات الإغماء لحين إعادة ضبط التنظيم من قبل الشركة المنظمة ضمانا لسلامة الحضور.

 

ومن ناحية أخرى، تستعد شاشات العرض السينمائي لاستقبال فيلم رومانسي جديد من بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد والذي حمل اسم “ريستارت”. 

 

فيلم ريستارت

 ينافس تامر حسني بالفيلم الجديد “ريستارت” ضمن ماراثون أفلام الصيف 2025، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي فى عيد الفطر العام المقبل، وليس عرضه بموسم رأس السنة كما تم التداول خلال الساعات القليلة الماضية، ويجمع فيلم “ريستارت” بين الجانبين الكوميدي والرومانسي.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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