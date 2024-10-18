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لقطات من حفل رابح صقر في موسم الرياض بالسعودية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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لقطات من حفل رابح صقر في موسم الرياض بالسعودية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

لقطات من حفل رابح صقر في موسم الرياض بالسعودية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:46 مساءً - أحيا الفنان رابح صقر ،حفلا غنائيا بأحد الاستادات الكبري  في المملكة العربية السعودية  وسط حضور جماهيري كبير.

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حفل رابح صقر 

ودخل رابح صقر علي المزيكا الخليجية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “أحبك أنا ومكانك هنا”.

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Rotanalive‎‏ (@‏‎rotanalive‎‏)‎‏

وانطلق السبت الماضي، موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتشهد هذه النسخة إقامة 11 حفلة غنائية مختلفة لعدد من النجوم في مصر والوطن العربي.

 

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موسم الرياض  

ويشهد موسم الرياض عددًا كبيرًا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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