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عروض الزواج بحفلات الغناء، آخرهم بمساعدة تامر حسني والأبرز جاءت أمام سلطان الطرب وكاظم الساهر (فيديو) - أخبار كلمتك

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عروض الزواج بحفلات الغناء، آخرهم بمساعدة تامر حسني والأبرز جاءت أمام سلطان الطرب وكاظم الساهر (فيديو) - أخبار كلمتك

عروض الزواج بحفلات الغناء، آخرهم بمساعدة تامر حسني والأبرز جاءت أمام سلطان الطرب وكاظم الساهر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - تصدر  تامر حسني ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلته الأخيرة التي أحياها مؤخرا، وسط حضور جماهيريا كبيرا  بإحدى الجامعات الدولية.

وانتشر مقطع فيديو من حفل تامر حسني  على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا لشاب يصعد إلى المسرح لكي يطلب فتاة إلى الزواج بمساعدة تامر حسني.

وبالفعل قدم لها “الخاتم” على المسرح ووافقت على طلبه، بينما مازح تامر حسني هذا الشاب قائلا:" يعني انتي موافقة يلا ياض أجري من هنا"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

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حفل تامر حسني 

وحفلة تامر حسني ليست الحفلة التي تشهد عرضا للزواج على المسرح، بل سبقه العديد من النجوم الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف  ومن أبرزهم سلطان الطرب وكاظم الساهر.

أحيا سلطان الطرب منذ 7 سنوات، حفل غنائي ضمن مهرجان قرطبا، وخلال الحفل تفاجأ جورج وسوف بصعود شاب إلي المسرح وطلب منه أن يساعده في طلب الزواج من أحدي الفتيات ولبي “جورج” طلبه وصعدت الفتاة علي المسرح وسط تصفيق حار من الحضور.

 

كما أحيا الفنان كاظم الساهر حفل غنائي في وقت سابق وأوقف الحفل ونده لفتاة تدعي “جيسي” وطلب منها أن تصعد علي المسرح وعند صعودها  أخبرته أن حبيبها أهدي لها أغنية من أغنياته وهي كل عام وانتي حبيبتي، ليطلب بعدها “كاظم” من حبيبها أن يصعد إلي المسرح ويغني لها  وبالفعل صعد وغني وقدم لها “خاتم” وطلبها للزواج.

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كما قدم محمد حماقي من خلال فيديو كليب أغنيته الشهيرة أنا راسمك في خيالي، مشهد تمثيلي لشاب يطلب فتاة للزواج خلال بإحدى حفلاته. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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