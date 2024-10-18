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مشاهير العرب - مروى اللبنانية تعلن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مروى اللبنانية تعلن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مروى اللبنانية تعلن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - أعلنت الفنانة مروى اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وفاة والدتها، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بعد صراع مع المرض، دون أن تكشف تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكتبت مروى اللبنانية في منشورها على إنستجرام: «توفيت والدتي الغالية اليوم على صلاة الظهر، اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، اللهم اغفر لأمي الحبيبة وارفع درجاتها مع الصابرين الشهداء، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، وجميع موتى المسلمين أجمعين».

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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