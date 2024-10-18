مشاهير العرب - مروى اللبنانية تعلن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - أعلنت الفنانة مروى اللبنانية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وفاة والدتها، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بعد صراع مع المرض، دون أن تكشف تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكتبت مروى اللبنانية في منشورها على إنستجرام: «توفيت والدتي الغالية اليوم على صلاة الظهر، اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، اللهم اغفر لأمي الحبيبة وارفع درجاتها مع الصابرين الشهداء، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، وجميع موتى المسلمين أجمعين».