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مشاهير العرب - «خلي إيدك طفاية سجاير لجوزك».. ياسمين عز تثير غضب الستات | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «خلي إيدك طفاية سجاير لجوزك».. ياسمين عز تثير غضب الستات | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلي إيدك طفاية سجاير لجوزك».. ياسمين عز تثير غضب الستات | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - بين الحين والآخر، تخرج الإعلامية ياسمين عز بتصريحات تثير الجدل حولها.. وفور صدور هذه التصريحات، تشتعل منصات التواصل الاجتماعي إما تأييدا لها، أو غضبا عليها.

آخر هذه التصريحات، تلك النصائح التي اعتبرتها بعض السيدات المتحررات استفزازا، وعودة لعصر «سي السيد»، حيث وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة جديدة للسيدات من خلال برنامج كلام الناس الذي تقدمه عبر شاشة mbc مصر أسبوعيا.

وقدمت ياسمين عز عددا من النصائح للسيدات للتعامل مع الزوج من خلال برنامج كلام الناس، حيث قالت «اعملي له كيكة الزبادي، أو أرز باللبن بالزبادي والسوداني، وحطي له طفاية لو بيدخن، ولو ما فيش طفاية، حطي إيدك، بدل ما تطلبي منه الطلاق».

وأضافت ياسمين عز: «سيبي الراجل، وبلاش تكتمي على نفسه، وروحي زوري بابا وماما، وبلاش سؤال يوم الإجازة، لما تقوليله لو مت هتتجوز عليا؟، هو انت أم كلثوم».

وتابعت: «خليكي طبيعية، دور الراجل إنه يبادر ويجيبلك هدية، هو ما جابش الديب من ديله، الفتيات المخطوبات، كن على طبيعتكن عند تلقيكن أي هدية من خطيبك».

خالد الصاوي ضيف ياسمين عز

ومن ناحية أخرى، حل خالد الصاوي، ضيفا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة mbc مصر أسبوعيا، والتي كشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الخاصة والفنية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة خالد الصاوي في برنامج كلام الناس، قائلة: النجم الكبير خالد الصاوي وحوار خاص ومختلف.. الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس، السادسة مساء على mbc مصر.

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خالد الصاوي في ضيافة كلام الناس بهذا الموعد «صورة»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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