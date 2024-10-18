مشاهير العرب - أثار الجدل وتصدر محركات البحث «جوجل».. من هو محمد ممدوح؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:30 مساءً - تصدر اسم الفنان محمد ممدوح تريند محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب لقائه الأخير ببرنامج أسرار النجوم، والذي كشف خلاله العديد من التصريحات المثيرة والأسرار.

وخلال لقاء محمد ممدوح مع إنجي علي، كشف محمد ممدوح الكثير من الأسرار حول حياته الفنية والشخصية، مشيرا إلى أنه واجه الكثير من التحديات في حياته، ولا يرفض دخول ابنته التمثيل، وعن التعاون مع أمينة خليل أشار إلى أن بينهما كمياء جيدة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم محمد ممدوح، تستعرض لكم كلمتك، أبرز المعلومات عن الفنان محمد ممدوح.

أبرز المعلومات عن محمد ممدوح

- محمد ممدوح ممثل مصري، من مواليد الكويت 9 مايو 1981.

- في بدايته بعاك 2006 شارك في عدد من الأعمال السينمائية الصغيرة، حتى تتطور في تمثيله ليقدم بطولات منفردة.

- أبرز أعمال محمد ممدوح الأتي: فيلم شقو، ومسلسل إمبراطورية ميم، وفيلم بيبو وبشير، وفيلم الفيل الأزرق.

آخر أعمال محمد ممدوح

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد ممدوح مشاركته في فيلم إكس مراتي بالتعاون مع الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل.

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

أبطال فيلم إكس مراتي

يشارك في بطولة فيلم إكس مراتي، مجموعة من نجوم الفن منهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.