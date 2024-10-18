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خالد الصاوي يعلق على فارق السن بينه وبين زوجته، ويكشف حقيقة خلافه مع السقا (فيديو) - أخبار كلمتك

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خالد الصاوي يعلق على فارق السن بينه وبين زوجته، ويكشف حقيقة خلافه مع السقا (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد الصاوي يعلق على فارق السن بينه وبين زوجته، ويكشف حقيقة خلافه مع السقا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:08 مساءً - أكد الفنان خالد الصاوي أن فارق السن بينه وبين زوجته “مي” كبير، ولكنه لم يشعر بذلك بسبب نضجها الفكري، قائلا: “20 سنة فرق كبير، بس اللي عوض الموضوع إن مي دماغها أكبر من سنها بكتير، وأنا أعيل منها، أنا بخلي الجدية اللي في شخصيتي لجوانب معينة”.

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فارق السن بين خالد الصاوي وزوجته 

وأضاف خالد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس: “عندي مشكلة تانية وهي إني بقول دايما حذاري أفهمك غلط، لو أنت عملت حاجة وصلتني لإحساس بالإهانة أو بتظلمني مخي بيقفل، وبحس إن ربنا إداني صحة وشوية عقل وشخصية، وبحس إني واجبي إني أرفع الظلم عن أي حد”.

 

وتابع “الصاوي”: “أنا دخلت خناقات كتيرة في حياتي خلصت بكلمة، لو اللي قدامي قالي أنا آسف أو نبهني إني غلطان أنا ساعتها بعتذر إذا أخطأت، وبعرف أصفي وأصالح الناس اللي اتخانقت معاهم”.

 

وأكد خالد الصاوي خلال اللقاء أنه حزن حزنا شديدا بعد وفاة كلبته قائلا: “دي بنتي، أنا مخلفتش ولكن الحمد لله على كل شيء وكان عندنا في وقت من الأوقات 9 كلاب وكان في وسيطهم كلبة قعدت 3 أيام أعيط عليها، ولو حد أفتكر إني فرفور هو حر، مشيرا إلى أن الكلب وفي لصديقه، بينما الإنسان يبحث عن مصلحته”. 

 

وكشف خالد الصاوي في نفس اللقاء عن حقيقة خلافه مع السقا وتامر حسني وكريم عبد العزيز قائلا: “كنت بعشم شديد عايز أبعت رسالة للسقا وتامر وكريم أقولهم يا جماعة ماينفعش أدور عليكم، وأنا مش عايز حاجة من حد، ولكن الطريقة اللي اتكلمت بيها مكانتش صح، وأنا حالتي النفسية مكانتش كويسة، ومكانش صح إني أكون مضايق علشان الضرائب حجزت على فلوسي فـأطلع غلي في أصحابي والموضوع عشم”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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