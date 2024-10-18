مشاهير العرب - أميرة أديب: على جثتي.. لن أعتزل التمثيل «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - كشفت الفنانة أميرة أديب، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» حقيقة اعتزالها العمل الفني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء حول اعتزالها وهخطوبتها والابتعاد عن الفن.

وردت أميرة أديب، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» في مقطع فيديو تكشف من خلاله حقيقة اعتزالها، قائلة: في فيديوهات كتير منتشرة اني اعتزلت التمثيل، الحقيقة أني مش عارفة هما جايبين الثقة دي منين، أنا لسة مبدأتش أصلا يا جماعة عشان اعتزل، أنا لسة ببدأ وهبدأ مش معقول اعتزل دلوقتي يعني».

وتابعت أميرة أديب: «وكمان منزلين إني اتخطبت وهبطل شغل، ده على جثتي يا جماعة، على جثتي أن اسيب شغلي عشان، مش فاهمة مين اللي مفهمكم أن الواحد ممكن يركز في حاجة واحدة بس وعشان بدأت اعمل اغاني يبقى مش همثل.. لا ياجماعة ده جزء من التمثيل أصلا».

وكان اسم أميرة أديب، تصدر تريند محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أعلنت للمتابعين عبر حسابها على «إنستجرام» عن ارتباطها.

أميرة أديب تكشف وجه خطيبها

وظهرت أميرة أديب، وهي تحتضن خطيبها المنتظر، ويظهر جزء من وجهه فقط، وعلقت على الصورة، بـ «ايموجي» قلب أبيض، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، متسائلين عن هوية حبيبها.

ولم تكشف أميرة أديب، هويته كاملةً أو اسمه فيما انشغل الجميع عمن يكون هذا الشخص، وهل هو شاب من الوسط الفني أم لا وانهالت التعليقات عليها لتبارك لها.

آخر أعمال أميرة أديب

يشار إلى أن مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني، كان آخر أعمال أميرة أديب وجسدت خلاله دور «هند» والذي سبق وأن قدمته الفنانة داليا شوقي في الجزء الأول من العمل.

وضم مسلسل «وبينا ميعاد 2 المكون من 40 حلقة، باقة من ألمع النجوم الكبار والشباب، ولعل أبرزهم: «شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب، محمد مهران، هاجر الشرنوبي» والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.