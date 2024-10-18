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مشاهير العرب - «بعض الأحيان».. أصالة تطرح أحدث أعمالها بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بعض الأحيان».. أصالة تطرح أحدث أعمالها بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعض الأحيان».. أصالة تطرح أحدث أعمالها بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - طرحت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الجمعة الموافق لـ 18 أكتوبر، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «بعض الأحيان»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في ألبوم ثم أنا.

وأغنية بعض الأحيان، لـ أصالة بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

وتتضمن كلمات أغنية بعض الأحيان لـ أصالة الآتي: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع و الاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».

آخر أعمال أصالة

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أصالة، طرحها أغنية «إنسان» ضمن ألبوم ثم أنا، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا خلال صيف 2024.

ألبوم «ثم أنا» لـ أصالة

يتضمن ألبوم أصالة الجديد، «ثم أنا» 10 أغاني مختلفة وهي «الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، انسان، كلك لهم، لا تختبر»، وطرحتهم الشركة المنتجة خلال الفترة الماضية عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وتأتي أغنية «الكرسي»، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي، بينما أغنية «أمان أمان» وهي من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي، وأغنية «ثم أنا»، وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم، وتكون أغنية «كلك لهم» وهي من كلمات رحاب، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي عدنان عبد الله».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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