مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8 لـ أحمد مالك «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8.. تنطلق الحلقة 8 من مسلسل مطعم الحبايب من بطولة النجمة هدى المفتي بالتعاون مع النجم أحمد مالك، اليوم الجمعة الموافق لـ 18 أكتوبر، والتي من المقرر عرضها عبر منصة شاهد الرقمية.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب لـ هدى المفتي، تستعرض كلمتك لكم في التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8.

مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب

ويعرض مسلسل مطعم الحبايب لـ أحمد مالك وهدى المفتي، يوميا في تمام الساعة الـ 11 مساء، على منصة «شاهد vip»، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

تدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب، يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.