مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. «الأوبرا» تنظم 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - يستضيف المسرح الكبير لأول مرة المسرحية الغنائية "الأوبريت" النادر "راحت عليك " لخالد الذكر سيد درويش من إخراج مهدي السيد ورؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصرى، تصميم إضاءة ياسر شعلان، أداء كل من الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلى، سمية وجدي، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهاني عبد الناصر وكورال صوت العاصمة.

الأوبريت تم إنتاجه عام ١٩٢٠، وكتبه سيد درويش مستلهما عملا بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب أشعاره أمين صدقي، كما شارك المؤلف الموسيقي كامل الخلعي، بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة علي الكسار المسرحية، وتدور أحداثه في مقاطعة هندية عن حاوي من أصل مصري، تساعده ابنته في العروض، ويقع فى غرامها كل من ولي عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث.

وفي العاشرة مساء يوم، الأربعاء، المقبل، يحتضن مسرح النافورة حفلا للنجم الكبير علي الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفوني قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصل غنائي للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

وفي الثامنة والنصف يقام على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية )، حفلا للفنان أحمد جمال بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ويسبقه فاصل لكل من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا يمنى حسن، مصطفى سعد، آلاء أيوب، وياسر سعيد.

كما يواصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني سامح صابر إلقاء الضوء على روائع زمن الفن الجميل من خلال فقرة فنية تبدأ في السابعة مساء يوم /الأربعاء/ المقبل على المسرح الخارجي للأوبرا.