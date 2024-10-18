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مشاهير العرب - رامي صبري ينعي الشاعر أحمد علي موسى بهذه الكلمات «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رامي صبري ينعي الشاعر أحمد علي موسى بهذه الكلمات «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي صبري ينعي الشاعر أحمد علي موسى بهذه الكلمات «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - نعى الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» وفاة الشاعر أحمد علي موسى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح الجمعة عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

وشارك رامي صبري، صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «توفى إلى رحمة الله شاعر الإحساس والضلع الثالث في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى، أدعو الله الكريم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، يقام العزاء غداً في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الكريم».

وفاة الشاعر أحمد علي موسي

رحل عن عالمنا الشاعر أحمد علي موسي، اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، الأمر الذي سبب حالة من الحزن لدى الكثيرين في الوسط الفني.

وفي هذا السياق، حددت أسرة الشاعر أحمد علي موسي موعد ومكان العزاء عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه أن سيكون غدا السبت، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الكريم عقب صلاة المغرب.

وفي مصادفة مؤلمة، توفى الشاعر أحمد علي موسى في ذكرى وفاة والدته التي غيبها الموت يوم 18 أكتوبر 2021، إذ نعاها في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» قبل وفاته بساعات.

وكتب: «زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

وكان عدد من الشعراء والملحنين قد أعلنوا صباح اليوم عن وفاة الشاعر أحمد على موسى بشكل مفاجئ، حيث قال الشاعر صلاح عطية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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