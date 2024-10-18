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مشاهير العرب - هدى المفتي تكشف عن حملها في «مطعم الحبايب» لأول مرة بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هدى المفتي تكشف عن حملها في «مطعم الحبايب» لأول مرة بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هدى المفتي تكشف عن حملها في «مطعم الحبايب» لأول مرة بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - كشفت الفنانة هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس حملها ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد الرقمية.

وشاركت هدى المفتي، عبر حسابها على «إنستجرام» صورتها ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب، والتي أظهرت حملها في الحلقات المقبلة، معلقة عليها قائلة: «مطعم الحبايب».

مسلسل مطعم الحبايب

تدور أحداث مسلسل مطعم الحبايب، في إطار مواقف كوميديا، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

هدى المفتي في مسلسل مطعم الحبايب

وتجسد هدى المفتي فى مسلسل مطعم الحبايب، شخصية «ديدي»، وهي ابنة «أبو المجد»، وتعمل «فودد بلوجور»، وتشارك في مسابقة طبخ وتتسبب في إصابة لجنة التحكيم بالتسمم، تضطر للعمل في مطعم والدها وتكتشف سرا كبيرا.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

يشارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب، عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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