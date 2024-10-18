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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية نور إيهاب في 6 شهور» قبل انطلاقته | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية نور إيهاب في 6 شهور» قبل انطلاقته | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية نور إيهاب في 6 شهور» قبل انطلاقته | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - كشفت منصة watch it الرقمية، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصية الفنانة نور إيهاب ضمن أحداث مسلسل 6 شهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعداد لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت watch it البوستر التشويقي لشخصية نور إيهاب ضمن أحداث مسلسل 6 شهور عبر حسابها على «إنستجرام»، مشيرة إلى تفاصيلها قائلة: «لطيفة جاهزة للتحدي ومافيش حاجة هتقدر توقّفها، مسلسل 6 شهور من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض ابتداءً من 23 أكتوبر».

موعد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ويعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي للمرة الأولى عبر منصة watch it، في 23 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

مسلسل 6 شهور

ويعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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