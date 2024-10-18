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مشاهير العرب - هشام ماجد يزيح أحمد حاتم من الصدارة بهذا الرقم «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هشام ماجد يزيح أحمد حاتم من الصدارة بهذا الرقم «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هشام ماجد يزيح أحمد حاتم من الصدارة بهذا الرقم «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - تمكن فيلم إكس مراتي بطولة النجم هشام ماجد من إزاحة فيلم عاشق بطولة الفنان أحمد حاتم بعد صدارة استمرت لفترة طويلة من الوقت منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أمس الخميس أكثر من 271 ألف جنيها، ليتجاوز الإجمالي حاجز الـ 70 مليون جنيها.

وبلغت إيرادات فيلم عاشق من بطولة النجم أحمد حاتم أكثر من 213 ألف جينها.

الفنان محمد ممدوح.. ينضم لفيلم اكس مراتي

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

مسلم في فيلم إكس مراتي

أبطال فيلم إكس مراتي

يشارك في بطولة فيلم إكس مراتي، مجموعة من نجوم الفن منهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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