مشاهير العرب - هشام ماجد يزيح أحمد حاتم من الصدارة بهذا الرقم «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - تمكن فيلم إكس مراتي بطولة النجم هشام ماجد من إزاحة فيلم عاشق بطولة الفنان أحمد حاتم بعد صدارة استمرت لفترة طويلة من الوقت منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أمس الخميس أكثر من 271 ألف جنيها، ليتجاوز الإجمالي حاجز الـ 70 مليون جنيها.

وبلغت إيرادات فيلم عاشق من بطولة النجم أحمد حاتم أكثر من 213 ألف جينها.

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

أبطال فيلم إكس مراتي

يشارك في بطولة فيلم إكس مراتي، مجموعة من نجوم الفن منهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.