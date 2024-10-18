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مشاهير العرب - خالد الصاوي في ضيافة كلام الناس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد الصاوي في ضيافة كلام الناس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد الصاوي في ضيافة كلام الناس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - يحل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة mbc مصر أسبوعيا، والتي من المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الخاصة والفنية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة خالد الصاوي في برنامج كلام الناس، قائلة: النجم الكبير خالد الصاوي وحوار خاص ومختلف.. الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس، السادسة مساء على mbc مصر.

آخر أعمال خالد الصاوي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال خالد الصاوي مشاركته في فيلم سيكو سيكو الذي يواصل تصويره في الوقت الحالي، بالتعاون مع النجمين عصام عمر وطه دسوقي.

فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو، بطولة كل من طه دسوقي، عصام عمر، ويعد العمل أولى بطولاتهم المطلقة في مجال السينما، ومن المقرر عرضه في نهاية 2024، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي.

آخر أعمال خالد الصاوي

الجدير بالزكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي، هو فيلم «رحلة 404، بطولة الفنانة منى زكي، والذي عُرض خلال الفترة الماضية في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم رحلة 404، يضم في بطولته كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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