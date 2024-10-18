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نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي، تعرف على موعد طرح التذاكر - أخبار كلمتك

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نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي، تعرف على موعد طرح التذاكر - أخبار كلمتك

نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي، تعرف على موعد طرح التذاكر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - تحيي الفنانة نجوى كرم ، حفل غنائي في دبي يوم 29 ديسمبر احتفالا بالعام الجديد 2025 ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، وذلك بعد حفلها هناك في رأس السنة الماضية.

حفل نجوى كرم في رأس السنة 

ومن المقرر أن تطرح تذاكر حفل نجوى كرم في رأس السنة بدبي يوم الأحد المقبل.

أغنية يلعن البعد لـ نجوى كرم

وفي وقت سابق، طرحت نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان“يلعن البعد”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية “يلعن البعد” من كلمات وألحان: إيفان نصوح، وتوزيع: هادي شرارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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