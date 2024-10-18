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حسام حسني عن منافسة جيل التسعينات: كنا بنشجع بعض ومحيي عنده قدرات غنائية قوية - أخبار كلمتك

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حسام حسني عن منافسة جيل التسعينات: كنا بنشجع بعض ومحيي عنده قدرات غنائية قوية - أخبار كلمتك

حسام حسني عن منافسة جيل التسعينات: كنا بنشجع بعض ومحيي عنده قدرات غنائية قوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - تحدث المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني ، عن فكرة المنافسة بين جيل التسعينات باعتباره واحدا من أبناء هذا الجيل، مؤكدا أنه كان جيلا متعاون.

المنافسة بين جيل التسعينات 

وقال حسام حسني في تصريح خاص لـ"كلمتك": الجيل كله كان متعاون وكنا عارفين إن نجاح أي حد فينا هو نجاح الجيل  كله، فكنا بنشجع بعض على النجاح، وبالنسبة لي أنا خريج كلية التربية الموسيقية، ومن المدرسة التعبيرية اللي بدعها الشيخ سيد درويش وأغانيه كانت مختلفة.

و أكد حسام حسني أن محمد محيي من أمتع الأصوات التي استمع إليها في حياته، مضيفا:"محمد محي صوته جميل وسميع للطرب القديم وإمكانياته في الغناء قوية، صوت ايهاب توفيق وهشام كذلك.

تعاون حسام حسني والهضبة 

ومن ناحية أخرى كان المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني، كشف سبب عدم تجديد تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أنه الهضبة مجتهد  .

حسام حسني وعمرو دياب 

وقال الفنان حسام حسني في تصريح خاص لكلمتك:" عمرو دياب مطرب مجتهد وبيحبب التغير،

وعن سبب عدم تعاونه من جديد قال:" ألبومين  وفيلم بيتهيألي كفايه قوي خصوصا انهم من أهم البوماته والفيلم ناجح إلى الآن.

حسام حسني يكشف رأيه في كايروكي

وكان  الفنان حسام حسني، أكد أن فريق كايروكي قريب للشباب، مشيرًا إلى أنه يحب تجربته مع أمير عيد في ريفو.

وقال حسام حسني في تصريح خاص لكلمتك: "فريق كايروكي قريب من الشباب علشان كده بيعمل أغاني بتتكلم عنهم وتجربتي مع أمير عيد كانت غنيه وريفو حبيته علشان النوستالجيا اللي بيتكلم عنها".

حسام حسني مع ويجز 

ومن ناحية أخرى كان الفنان والموزع الموسيقي حسام حسني تحدث عن تجربته مع ويجز، حيث أن الثنائي تعاونا في أغنية الدنيا ماريونيت والتي طرحت في وقت سابق وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال حسام حسني في تصريح خاص لكلمتك:" الأغنية كانت ضمن برنامج مزيكا صالونات  وكان ويجز لسه مش مشهور وأظن إنه اشتهر بعد البرنامج. 

وأضاف حسام حسني:" ويجز بيقدم اغاني تراب وانا محتفظ بالشكل الغنائي بتاعي وتجربة جديدة كنا بنحاول نمزج الأشكال الموسيقيهة مع بعض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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