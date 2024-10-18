مشاهير العرب - تفاصيل حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية الـ 32 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - تامر عاشور في مهرجان الموسيقي العربية 32.. يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثون، اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، ومن المفترض أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية مؤخرا.

وارتفع معدل البحث حول تفاصيل حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية الـ 32، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقي العربية 32

ويبدأ حفل الفنان تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 8 مساء، على مسرح النافورة بدار الأوبر المصرية.

آخر أعمال تامر عاشور

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور طرحه لأغنية «هيجيلي موجوع» التي حققت نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

وتضمنت كلمات أغنية هيجيلي موجوع الآتي: «هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان، هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان، هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على إيه، هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه، هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش، معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش، ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش، هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش، مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع، اة ياعيني عشمان قولوله خلصان».