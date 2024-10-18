مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الشاعر أحمد علي موسي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - رحل عن عالمنا الشاعر أحمد علي موسي، اليوم الجمعة الموافق لـ 18 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، الأمر الذي سبب حالة من الحزن لدى الكثيرين في الوسط الفني.

وفي هذا السياق، حددت أسرة الشاعر أحمد علي موسي موعد ومكان العزاء عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه أن سيكون غدا السبت، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الكريم عقب صلاة المغرب.

وفي مصادفة مؤلمة، توفى الشاعر أحمد علي موسى في ذكرى وفاة والدته التي غيبها الموت يوم 18 أكتوبر 2021، إذ نعاها في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» قبل وفاته بساعات.

وكتب: «زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي علي خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

وكان عدد من الشعراء والملحنين قد أعلنوا صباح اليوم عن وفاة الشاعر أحمد على موسى بشكل مفاجئ، حيث قال الشاعر صلاح عطية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه».

وأعلن الملحن إسلام زكي، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر أحمد على موسي، قائلا إن «وفاته جاءت في نفس يوم وفاة والدته».

وأضاف إسلام زكي عبر «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله صديقنا الشاعر المحترم الأستاذ أحمد على موسي.. لسة منزل بوست من 4 ساعات بس بيترحم على والدته وبيقول ربنا يجمعني بيها وتوفي نفس يوم وفاتها!!.. لا إله إلا الله».

تفاصيل وفاة الشاعر أحمد علي موسى

عانى موسى من مشكلات قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.