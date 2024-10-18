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علي صبحي ينضم لأبطال مسلسل أشغال شقة 2 - أخبار كلمتك

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علي صبحي ينضم لأبطال مسلسل أشغال شقة 2 - أخبار كلمتك

علي صبحي ينضم لأبطال مسلسل أشغال شقة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:03 مساءً -  يواصل الفنان “علي صبحي” في سرية تامة تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، حيث انضم “علي” لأبطال العمل في أحد الأدوار الرئيسية فيه، والتي سوف تؤثر بشكل كبير في أحداث العمل، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل أشغال شقة

 ويتكون مسلسل “أشغال شقة” من 15 حلقة فقط، ومن المفترض أن ينتهي أبطاله من تصويره في شهر يناير المقبل حتى يكون جاهزا للعرض في سباق دراما رمضان 2025.

أشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين ومحمد عبد العظيم والكثير من النجوم وضيوف الشرف وينتجه عبد الله أبو الفتوح.

 

أحداث مسلسل أشغال شقة

 وتدور أحداث مسلسل أشغال في إطار كوميدي حول طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي ويتعرض لمواقف كوميدية ومواقف أخرى كارثة بسبب المساعد الخاص به الذي يورطه في أزمات عدة، وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي وأشاد به الجمهور والنقاد.

 

 وكان علي صبحي قد انتهى من تصوير دوره في فيلم نجوم الساحل وشارك مؤخرا في الجزء الثالث من أولاد رزق مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر يس وأسماء جلال ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمد ممدوح وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العربان.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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