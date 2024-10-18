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أحمد سلطان: سعادتي كبيرة بتصدر «جتلكوا» التريندات الرقمية - أخبار كلمتك

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أحمد سلطان: سعادتي كبيرة بتصدر «جتلكوا» التريندات الرقمية - أخبار كلمتك

أحمد سلطان: سعادتي كبيرة بتصدر «جتلكوا» التريندات الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - أعرب الفنان أحمد سلطان عن سعادته بتفاعل الجمهور بقوة مع أغنية «جتلكوا» التي أطلقت أغنية دعائية لفيلم «المخفى»، المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل بدور العرض السينمائي.

فيلم المخفي

حيث تصدرت أغنية «جتلكوا» لفيلم "المخفى" للنجمان عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وآخرين، تريند أحدي منصات التواصل الإجتماعي على موقع "إنستجرام" و"تيك توك" آنذاك، وذلك بعد إعلان طرحها من قبل نجوم وصناع الفيلم ترويجًا لهما على مختلف حساباتهم وصفحاتهم الرسمية لأحدث أعمالهم الفنية.

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حيث نشر العديد من محبي أحمد  سلطان ورواد السوشيال ميديا على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي على حساباتهم وصفحاتهم الشخصية فيديوهات لهم وهم يغنون أغنية «جتلكوا» لما لها من مردود حماسي وتحفيزي يدفعهم لتصدى عواقب ومشاكل الحياة على خطى موسيقى الراب.

ومن جانبه سبق وأن نشر الفنان أحمد سلطان خلال الأيام الماضية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  الأغنية الدعائية الترويجية للفيلم معلقًا: "هنودع الصيف بأغنية "جتلكوا"، الأغنية الدعائية لفيلم "المخفي" مع ريشا كوستا وسماره ناو، ثم انهالت عليه التعليقات الحماسية من الجمهور بالنجاح والتفوق عند طرحه.

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وطرح صناع الفيلم خلال الأيام الماضية التريلر الرسمي للفيلم بجانب البوستر الرسمي أيضًا والذى تتضمن ظهور الأبطال الرئيسية له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، وريهام الشنواني وآخرين.

 

وتدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

ويذكر أن البوستر التشويقى للفيلم تسبب فى حالة من الجدل على وسائل السوشيال ميديا المختلفة عند طرحه، حيث ربط الجمهور بينه وبين المطرب توليت الذى يتعمد إخفاء وجهه وشخصيتة آنذاك.

وجدير بالذكر بأن فيلم «المخفى» هو من أنتاج شركة «اوريجينال ميديا جلوبال شو» لكل من المنتج محمد سمير وأحمد رضا وأحمد أمين والذى يتضمن نخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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