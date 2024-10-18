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مشاهير العرب - «بعض الأحيان».. أصالة تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بعض الأحيان».. أصالة تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعض الأحيان».. أصالة تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - كشفت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أحدث أعمالها، والذي يحمل اسم «بعض الأحيان»..

وشاركت أصالة، عبر حسابها على «إنستجرام» البرومو التشويقي لأغنية بعض الأحيان، معلقة عليها قائلة: «ثلاث ساعات، على جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعض الأحيان، كلمات: الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان: أحمد الهرمي».

ومن ناحية أخرى، تستعد أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الرياض المقرر أن يبدأ في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

وفي هذا السياق، روجت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لحفلها في موسم الرياض، وعلقت قائلة: «أيقونة الشرق أصالة، 21 نوفمبر جلسات موسم الرياض».

آخر أعمال أصالة

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أصالة، طرحها أغنية «إنسان» ضمن ألبوم ثم أنا، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا خلال صيف 2024.

ألبوم «ثم أنا» لـ أصالة

يتضمن ألبوم أصالة الجديد، «ثم أنا» 10 أغاني مختلفة وهي «الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، انسان، كلك لهم، لا تختبر»، وطرحتهم الشركة المنتجة خلال الفترة الماضية عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وتأتي أغنية «الكرسي»، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي، بينما أغنية «أمان أمان» وهي من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي، وأغنية «ثم أنا»، وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم، وتكون أغنية «كلك لهم» وهي من كلمات رحاب، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي عدنان عبد الله».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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