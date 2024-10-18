مشاهير العرب - حنان ترك: «أنا دايما مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - شاركت الفنانة حنان ترك، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور خلال الساعات القليلة الماضية، معلقة على الأحداث الأخيرة في لبنان وغزة.

وكتبت حنان ترك عبر حسابها على «إنستجرام»: «بصراحة، أنا دايمًا مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ مع إن النصر موجود، منتظر، كلمة واحدة من رب العالمين “كُن فيكون”، اللي لازم أشغل نفسي بيه مش معاد النصر، لكن “أنا فين؟” بين الحق والباطل، اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه».

حنان ترك تتصدر تريند جوجل

وفي وقت سابق، تصدرت حنان ترك، على محرك البحث «جوجل»، وذلك بعد تصريحات الفنان محمد هنيدي عنها في أحد اللقاءات التليفزيونية، متحدثا عن إمكانية محاولته إقناعها بالعودة للتمثيل.

وأعرب «هنيدي» عن اشتياقه للعمل من جديد مع الفنانة المعتزلة حنان ترك، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس، قائلا: «حنان ترك وحشتنا كلنا، وده كويس جدا».

أما عن إمكانية محاولته إقناعها بالعودة للتمثيل قال: «لا أعرف ظروفها لأحاول إعادتها للتمثيل، وأنا مش عايش أرجع الناس وأشجع الناس.. أنا بصحى متأخر أصلًا».

وأكد هنيدي على تمتع حنان ترك بموهبة فذة قائلا: «لو سمحت الظروف أن تعود للتمثيل سنكون سعداء لأنها موهبة مهمة ومتميزة، وهي شريكة النجاح في فيلم جاءنا البيان التالي».

عادت مرة أخرى من خلال مشاركتها في عمل ديني عرض في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، وغناء مجد القاسم.