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مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن تشييع جنازة والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن تشييع جنازة والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن تشييع جنازة والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - تصدر اسم الفنان مصطفى هريدي، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة والده، أمس الخميس 17 أكتوبر.

وظهرت على الفنان مصطفى هريدي حالة من الانهيار والحزن الشديد، خلال تشييع جنازة والده، أمس الخميس، من مسجد مصطفى محمود، وسط غياب واضح لنجوم الفن عن الجنازة.

والد مصطفى هريدي

وفاة والد مصطفى هريدي

وكان مصطفى هريدي، أعلن عن وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

حبس مصطفى هريدي

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، خلال الشهر الماضي، بالحبس لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه على الفنان مصطفى هريدي، وذلك بسبب اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، و غرمته مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا مدنيا.

نشييع جنازة والد مصطفى هريدي

حادث الفنان مصطفى هريدي، وقع قبل أشهر قليلة في محافظة الجيزة، وكانت السرعة الجنونية سبب رئيسي فيه حيث لم يستطيع الفنان السيطرة على سيارته ليصطدم بسيارة بها 4 شباب عقب خروجهم من السينما، وقبل أحد المطبات الصناعية بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال مصطفى هريدي

وكان مسلسل «طير بينا يا قلبي»، هو آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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