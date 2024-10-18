مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن تشييع جنازة والد الفنان مصطفى هريدي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - تصدر اسم الفنان مصطفى هريدي، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة والده، أمس الخميس 17 أكتوبر.

وظهرت على الفنان مصطفى هريدي حالة من الانهيار والحزن الشديد، خلال تشييع جنازة والده، أمس الخميس، من مسجد مصطفى محمود، وسط غياب واضح لنجوم الفن عن الجنازة.

وفاة والد مصطفى هريدي

وكان مصطفى هريدي، أعلن عن وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

حبس مصطفى هريدي

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، خلال الشهر الماضي، بالحبس لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه على الفنان مصطفى هريدي، وذلك بسبب اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، و غرمته مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا مدنيا.

حادث الفنان مصطفى هريدي، وقع قبل أشهر قليلة في محافظة الجيزة، وكانت السرعة الجنونية سبب رئيسي فيه حيث لم يستطيع الفنان السيطرة على سيارته ليصطدم بسيارة بها 4 شباب عقب خروجهم من السينما، وقبل أحد المطبات الصناعية بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال مصطفى هريدي

وكان مسلسل «طير بينا يا قلبي»، هو آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.