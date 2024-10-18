مشاهير العرب - بعد ظهورها مع زوجها.. رحاب الجمل تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - رحاب الجمل.. تصدر اسم الفنانة رحاب الجمل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مع زوجها المنتج الفني تامر إبراهيم.

رحاب الجمل تتصدر التريند بظهورها مع زوجها

ظهرت الفنانة رحاب الجمل وزوجها المنتج الفني تامر إبراهيم أمام الكاميرات وذلك خلال لقائهم مع منصة سبيسيالي الإماراتية لـ حضورهما افتتاح أحد المولات الشهيرة.

وداعبت رحاب الجمل في بداية اللقاء الإعلامي أحمد عزالدين أثناء لقائه معهما قائلة «أنت شرير على فكرة، دي أول مرة حد يقنعنا نظهر سوا بعد سنين كتير ودي أول مرة نطلع في لقاء مع بعض لأن تامر دايما بيحب يكون ورا الكاميرا ومحدش بيقابلنا مع بعض كتير».

وخلال اللقاء كشف تامر إبراهيم زوج رحاب الجمل عن علاقته بها قائلا: «أكيد بحبها وبغير عليها بس لما بتتجوز فنانة لازم تبقى عارف طبيعة شغلها» لتقاطعه رحاب الجمل بأنه من الصناع وأساتذة المهنة قبل أن تكون هي فنانة مشهورة.

وكشف تامر أيضا عن حبه لاختيار رحاب الجمل لأدوار الشر قائلا: «مبقاش عندي غيرة لأن هي بتعمل شر وشاطرة فالناس خايفة منها».

وكشفت الجمل خلال اللقاء بعض من تفاصيل حياتهم الشخصية وقالت «زوجي خجول جدا ومبيحبش الظهور كتير والحمدلله مافيش بيننا مشاكل وقدرنا يكون في تفاهم كبير بيننا ويمكن أول سنتين في الجواز بس اللي وصلنا أن مافيش مشاكل الحمدلله أن كل مرة حد فينا بيلم الدنيا وبيتفهم وجهة نظر الآخر».

آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل برغم القانون تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، عدد كبير من النجوم، بجانب إيمان العاصي، أبرزهم هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان.