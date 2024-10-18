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إجازة يومان من التصوير لأسرة قلع الحجر - أخبار كلمتك

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إجازة يومان من التصوير لأسرة قلع الحجر - أخبار كلمتك

إجازة يومان من التصوير لأسرة قلع الحجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:18 مساءً - حصلت أسرة الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر على إجازة يومين من التصوير بسبب بعض التعديلات التي طلبها مخرج العمل حسني صالح علي ديكور العمل.

وكان قد قرر مخرج العمل حسني صالح بناء بعض الديكورات الجديدة للعمل بمنطقة الصليبية كي يتم تصوير عدد كبير من أحداث العمل فيها.

وتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل حاليًا ويقوم المخرج حسني صالح بتحديد أماكن التصوير المقرر أن يتم التصوير فيها.


مسلسل قلع الحجر


ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر


مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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