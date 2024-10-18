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مشاهير العرب - «ربنا يجمعني بيكي يا أمي».. آخر ما كتبه الشاعر أحمد علي موسى قبل وفاته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ربنا يجمعني بيكي يا أمي».. آخر ما كتبه الشاعر أحمد علي موسى قبل وفاته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ربنا يجمعني بيكي يا أمي».. آخر ما كتبه الشاعر أحمد علي موسى قبل وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:01 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم، الجمعة 18أكتوبر 2024، الشاعر أحمد علي موسى، عن عمر يناهز الـ 45 عاما، وجاء يوم وفاته بالتزامن مع ذكرى وفاة والدته، التي توفت يوم 18 أكتوبر 2021.

كتب الشاعر صلاح عطية عبر حسابه على «فيسبوك» معلنا خبر الوفاة: «البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد علي موسى، الله يرحمه».

أحمد على موسى

ذكرى وفاة والدة أحمد علي موسى

وكان آخر ما كتبه أحمد علي موسى قبل ساعات من وفاته: «زي النهارده كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم الذي فارقتني فيه روحي، ومن بعد هذا اليوم أنا بالاسم بس بعيش، الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير»، واختتم المنشور مطالبا جمهوره بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدته.

الشاعر أحمد علي موسى

أهم أعمال الشاعر أحمد على موسى

كتب أحمد علي موسى عدد من الأغانى المعروفة والتى نالت على إعجاب الجماهير مثل «تملى معاك لعمرو دياب، وغمضت عينى لرامى صبرى، وبناءً على رغباتك لأصالة، وعاشق سحر عينيك لفارس، وجات تصالحنى لمصطفى قمر، ويا دايرة لعمرو مصطفى، ومن أول عمرى لفضل شاكر».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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