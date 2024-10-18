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مشاهير العرب - فرحة في الكويت بعد عودة عبد الله الرويشد من رحلة علاجه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فرحة في الكويت بعد عودة عبد الله الرويشد من رحلة علاجه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فرحة في الكويت بعد عودة عبد الله الرويشد من رحلة علاجه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - عاد الفنان الكويتي المحبوب، عبد الله الرويشد، عاد مؤخرًا إلى بلده بعد فترة من العلاج خارج الكويت، وكانت الرحلة العلاجية قد أثارت قلق محبيه وجمهوره، ولكن من خلال العناية الطبية والدعم المستمر، استطاع «الرويشد» أن يتجاوز مرحلة العلاج بنجاح.

وعند وصول النجم عبد الله الرويشد إلى مطار الكويت، كان في استقباله مجموعة كبيرة من المعجبين والأصدقاء، الذين جاءوا للاحتفال بعودته. وحملت الأجواء طابعاً احتفاليًا، حيث توافد الجميع لتقديم التهاني والتعبير عن فرحتهم بعودته، كما انتشرت لافتات تعبر عن المحبة والدعم، مما كان له تأثير كبير على الرويشد.

الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

رسالة شكر من الرويشد

بعد عودته، نشر عبد الله الرويشد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة شكر وامتنان لكل من وقف بجانبه خلال فترة العلاج، مشيرا إلى أهمية الدعم المعنوي الذي تلقاه من جمهوره، ووعد بالعودة إلى الساحة الفنية بشكل أقوى.

النشاطات الفنية المقبلة

تتزايد التوقعات بشأن المشاريع الفنية القادمة للرويشد، الذي يتعتبر من أبرز الفنانين في الخليج، حيث يتمتع بشعبية كبيرة، ويُنتظر أن يعود بقوة من خلال حفلات جديدة أو أعمال فنية، مما يزيد من حماس جمهوره.

الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

من هو عبد الله الرويشد

مسيرته الفنية

بدأ الرويشد مسيرته الفنية في أوائل الثمانينات، وحقق نجاحًا كبيرًا بأعماله المتنوعة.

قدم العديد من الألبومات الغنائية التي حققت شهرة واسعة، ومن أشهر أغانيه «أحبك» و «ياحبني».

يتميز بصوته العذب وقدرته على تقديم الأغاني بأسلوب عاطفي ومؤثر.

الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

تأثيره

يُعتبر الرويشد من رموز الأغنية الخليجية، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت وخارجها.

ساهم في تطوير الأغنية الكويتية والخليجية بشكل عام، وشارك في العديد من المهرجانات والحفلات الفنية.

حياته الشخصية

يتمتع الرويشد بشعبية كبيرة بين الجمهور، ويُعرف بعلاقته القوية مع معجبيه.

عُرف بصفاته الإيجابية، وقدرته على التواصل مع الناس.

الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

الجوائز والتكريمات

حاز على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لمساهمته في الفن والموسيقى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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