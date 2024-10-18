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مشاهير العرب - لمحبي الدراما التركية.. قصة ومواعيد عرض مسلسل حب بلا حدود - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لمحبي الدراما التركية.. قصة ومواعيد عرض مسلسل حب بلا حدود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لمحبي الدراما التركية.. قصة ومواعيد عرض مسلسل حب بلا حدود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - حب بلا حدود.. «حب بلا حدود» مسلسل تركي درامي يروي قصة حب قوية تتجاوز التحديات والاختلافات، وحقق المسلسل شعبية كبيرة بين الجمهور.

ونال مسلسل «حب بلا حدود» إعجاب الكثيرين بسبب قصته المؤثرة وشخصياته المعقدة، فمنذ عرض حلقات الموسم الأول أحدث المسلسل ضجة وأصبح له جماهيرية كبيرة في تركيا والوطن العربي.

وارتفعت عمليات البحث بشكل كبير من أجل معرفة موعد عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل، والقنوات الناقلة له، من أجل مشاهدته ومعرفة باقي الأحداث التي بنيت على الجزء الأول من المسلسل.

موعد عرض مسلسل حب بلا حدود

بدأ عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل حب بلاد حدود، المكون من موسمين منذ 21 سبتمبر الماضي عبر قناة FOX TV التركية، ويعرض المسلسل كل يوم خميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، كما يتم عرض حلقات المسلسل مدبلجة على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.

مسلسل حب بلا حدود

قصة مسلسل حب بلا حدود

مسلسل حب بلا حدود[/caption]

تبدأ القصة بتقاطع طريقهما في ظروف غير متوقعة، حيث يتعين عليهما التعامل مع مشاكل اجتماعية وعائلية تتعلق بالطبقات الاجتماعية والثقافات المختلفة، يتعرض الثنائي لتجارب مؤلمة وصراعات تتعلق بالحب، الفقدان، والاختيار بين العائلة والرغبات الشخصية، ومع تطور الاحداث، يتمكن الثنائي من مواجهة الصعوبات، مما يجعل علاقتهما اكثر قوة.

مسلسل حب بلا حدود

أبطال مسلسل حب بلا حدود

-دينيز جان اكتاش.

-اولزم باشكايا.

- بوراك سيرجين.

-اسراء ديرمانجي أوغلو.

-بيران داملا يلماز.

-انيس كولاشي.

-بوراك سيفينش.

-تشاغلا ارماك.

-امري بولوت.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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